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آخر الرسائل الأميركية: ملتزمون التفاوض ولا نريد التصعيد (الأخبار)
محلي
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الأربعاء 06 تموز 2022
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كتبت صحيفة الاخبار تقول: على النقيض من كل التهويل الأميركي – الإسرائيلي العلني منذ أيام، علمت «الأخبار» أن «رسالة أميركية وصلت إلى بيروت مساء أمس تؤكّد أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي لا يريدان التصعيد، وهما ملتزمان مسار التفاوض».

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