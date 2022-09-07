آخر مستجدات ملف أوجيرو… هذا ما كشفه القرم￼

كشف وزير الاتصالات جوني القرم أن المراسيم لم تصل بعد الى رئيس الجمهورية واجتماع الامس لم يكن سلبياً وكل السنترالات تم تزويدها بمادة المازوت
وأضاف: الوضع هذا الاسبوع كان صعب كان بحاجة الى متابعة، ومطالب الموظفين في ما كان محقة، لا قطبة مخفية الدولة ليس لديها اموال للقطاع العام، ايرادات والنفقات في اوجيرو غير مرتبطة مع بعضها موازنة 202 لم تقر لغاية الان
وتابع: النفقات تحددها وزارة المال بموجب الموازنة، في حال حصل عطل يكون له علاقة بالاعطال، امل ان يأتي الي اليوم جواب من هيئة الاستشارات لموضوع موظفي اوجيرو، لنا حق بتعديل الراتب بموجب قرار استثنائي، موازنة الوزارة 48 مليار ليرة فقط
كما كشف القرم أنه بين اليوم والخميس ستحصل الكثير من التغييرات من خلال رأي هيئة الاستشارات، اخر قطاع اضرب هو قطاع الاتصالات، قطاع العام مظلوم بالنسبة الى القطاع الخاص بسبب عدم توفر مقومات العيش، يهمنا تأمين التمويل
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