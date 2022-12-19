آخر معطيات “حادثة العاقبية”… هذا ما كشفه المتحدّث باسم اليونيفيل!

كشف الناطق الرسمي باسم قوات “اليونيفيل”، أندريا تيننتي، أنّ التحقيق جارٍ في حادثة العاقبية، التي أدّت إلى مقتل الجندي الإيرلندي شون رووني، وإصابة عدد من الجنود الآخرين.
وأشار تيننتي إلى أنّ “حالة الجنود الجرحى مستقرة”، لافتاً إلى أنّ “الوضع هادئ وجنودنا ينفذّون أنشطتهم المعتادة، بما يتماشى مع الوضع الحالي في منطقة العمليات”.
وفي السياق، بدأ فريق أمني إيرلندي، تحقيقاته في حادثة العاقبية، واستمع إلى الجنديين الجريحين الإيرانديين في مركزهما بعد خروجهما من المستشفى.
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