آلان عون: الأمور صعبة… ولا طرح جديد من قبل ميقاتي

اشار عضو تكتّل “لبنان القوي”، النائب آلان عون، إلى أنّ “المفاوضات متوقفة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، لأنّ لا طرح جديد تقدّم من قبل ميقاتي، الموكلة إليه مهمة جوجلة الأسماء وتقديم الصيغ لرئيس الجمهورية للبحث حولها”.
وفي حديثٍ صحفي، لفت عون إلى أنّ “التشكيلة الماضية افتقدت للتوازن، حسب وجهة نظر رئيس الجمهورية، والأخير أعطى ميقاتي اقتراحات لم يرد عليها الرئيس المكلّف بعد”.
وعن توقعاته بتشكيل حكومة في المدى القصير، وعن شكل الحكومة، استبعد عون التأليف “في وقت قريب، والفترة قد تمتد حتى انتهاء ولاية العهد، لأنّ الأمور صعبة، لكن لا شيء أكيد، وفي لحظة معيّنة قد تولد هذه الحكومة، وأتوقّع أن تكون شبيهة بتوازناتها للحكومة الحالية، في حال تشكّلت”.
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