آل باتشينو يخرج عن صمته.. كيف علق على حمل حبيبته؟

بعدما التزم النجم العالمي آل باتشينو (83 عاماً) الصمت حيال الجدل حول حمل حبيبته الكويتية الأميركية، علق للمرة الأولى على الشائعات حول تشكيكه بحملها منه وأكد في فيديو بأنه سعيد جداً باستقبال مولوده الأول من نور الفلاح البالغة 29 عاماً.
وفي مقطع فيديو حصري نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكد أنه يشعر بالصدمة أن يصبح أباً مرة أخرى في هذا السن، ونفى معرفته بجنس الجنين مكتفياً بالتعليق: “إنه لأمر مميز جداً أن أستقبل مولوداً جديداً في هذا الوقت”.
يأتي هذا الفيديو لينهي الشائعات التي بدأت تنتشر منذ إعلان ممثل عن آل باتشينو عن حمل نور الفلاح من النجم العالمي، حيث كانت معظم الصحف الفنية الأجنبية تؤكد نقلاص عن مصادر مقربة من الثنائي، بأن آل باتشينو ليس سعيداً مطلقاً بحملها وطلب منها إجراء فحص للتأكد من نسب الطفل.
كما تناقلت أخبار بأنه حاول الاعتذار منها بعد ظهور نتيجة الفحص لكن الأخيرة رفضت، بالمقابل، نفت مصادر خاصة لمجلة “بيج 6” هذا الكلام وأكدت أنهما يعيشان مع بعضهما على الأقل حتى الآن.
ووفق المجلة، كان الثنائي قد أثارا التكهنات حول علاقتهما الرومانسية للمرة الأولى عندما تم رصدهما وهما يتناولان العشاء في نيسان 2022. في ذلك الوقت، أفادت مصادر متعددة بأنهما يتواعدان منذ 2020.
واعتبرت المصادر أن نور تواعد عادة رجالاً كباراً أثرياء جداً، متخطية الفجوة العمرية بينهما، رغم أنها تتحدر من أسرة ثرية، لكنها قد تكون تبحث عن الأبوة في عشاقها. فقبل علاقتها بنجم “سكارفيس”، كانت نور مرتبطة بميك جاغر، الذي واعدته عندما كان يبلغ من العمر 74 عاماً وكانت تبلغ من العمر 22 عاماً، ثم الملياردير نيكولاس بيرجروين 60 عاماً.
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