آية ورواد وسعد… ضحايا حادث ضبية المروّع

وقع فجر اليوم حادث سير مروّع على أوتوستراد ضبية باتجاه بيروت، مقابل فندق “الرويال”، حيث انقلبت سيارتان وسط الطريق في ظروف لم تُعرف تفاصيلها بعد، وسط غياب تام للإشارات التحذيرية والإنارة الكافية في المكان.
وفيما كانت السيارتان المنقلبتان تشكّلان خطراً مباشراً على العابرين، اصطدمت بهما دراجتان ناريتان، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص على الفور. وقد تم التعرف إلى الضحايا وهم: سعد عبد الكريم (من بلدة شكا – قضاء البترون)، رواد بعينو (عنصر في الجيش اللبناني من الشمال)، وآية آجور.
وحضرت القوى الأمنية والأجهزة المختصة إلى مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وظروفه، فيما نُقلت الجثث إلى المستشفى
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