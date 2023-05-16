أبو الحسن: لا نصغي لأي أوامر

تعليقًا على كلام رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط، قال عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن: “أمس طوينا سنة اولى من عمر المجلس النيابي ولم ننتخب رئيسًا”.
وفي حديثٍ إذاعي قال: “نحن في المنطقة التي تؤسس لانتاج الاستحقاق الرئاسي وكتلة اللقاء الديمقراطي قامت بما عليها في الـ 11 جلسة الماضية ولكن الجميع لا يدرك الحاجة الى التوافق”.
وأضاف معلّقًا على كلام جنبلاط، “الموضوع يحتاج الى موقف شجاع من الجميع والتوافق والتسوية على رئيس جامع لديه رؤية ويؤمن بالاصلاح والطائف والمؤسسات الدستورية”.
ولفت إلى أنّ “طرح اسم شبلي الملاط ليس جديدًا والتلويح بالورقة البيضاء أسلوب وعمل ديمقراطي في حال لم نقتنع بأي خيار”.
وتابع أبو الحسن، “نحن منسجمون مع أنفسنا ولا نصغي لأي أوامر من أي اتجاهات أتت وإذا اقتنعنا بالمرشّح المطروح نصوت به”.
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