أبو زيد: آخر عجائب المنظومة تأجيل التوقيت الصيفي

غرّد النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على “تويتر”: “آخر عجائب المنظومة تأجيل التوقيت الصيفي. بغض النظر عن الدوافع والمبررات، هذا التأجيل غير مألوف ويثير اشكالات ويعبّر عن سياسة التسويف والتأجيل لكثير من الاستحقاقات الوطنية”.
غرّد النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على “تويتر”: “آخر عجائب المنظومة تأجيل التوقيت الصيفي. بغض النظر عن الدوافع والمبررات، هذا التأجيل غير مألوف ويثير اشكالات ويعبّر عن سياسة التسويف والتأجيل لكثير من الاستحقاقات الوطنية”.
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