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أبو زيد: آخر عجائب المنظومة تأجيل التوقيت الصيفي
محلي
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الجمعة 24 آذار 2023
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غرّد النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على “تويتر”: “آخر عجائب المنظومة تأجيل التوقيت الصيفي. بغض النظر عن الدوافع والمبررات، هذا التأجيل غير مألوف ويثير اشكالات ويعبّر عن سياسة التسويف والتأجيل لكثير من الاستحقاقات الوطنية”.

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