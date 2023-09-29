أبو زيد: انتخاب أمين معلوف رسالة أمل في أزمنة الضيق ولحظات الألم

نشر النائب السابق أمل أبو زيد على حسابه على إكس” صورة للأديب والكاتب أمين معلوف وأرفقها بتعليق جاء فيه: “كالنور الطالع من العتمة، كقطرة ماء على ارض عطشى، ينزل خبر انتخاب الاديب والمفكر اللبناني العالمي الخالد امين معلوف أمينَ سر دائم للاكاديمية الفرنسية العريقة، برداً وسلاماً على قلوبنا ووطننا.
ان ابتسامة التواضع والرفعة المرتسمة على مُحّيًا الكاتب الكبير هي بلسم لجراح اللبنانيين ورسالة امل في ازمنة الضيق ولحظات الالم. كل الاعتزاز بلبناني رفع اسم وطنه إلى قمم الغار والافتخار”.
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