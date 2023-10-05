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أبو زيد: لن تنجح محاولة تهويد القدس وتغيير طابعها المسيحي والاسلامي
محلي
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الخميس 05 تشرين الأول 2023
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كتب النائب السابق أمل ابو زيد على منصّة “أكس”: “ندين ما أقدم عليه متطرفون يهود في اتجاه مجموعة من الحجاج المسيحيين وهم يحملون الصليب في شارع درب الآلام في القدس. إن هذا السلوك غير الاخلاقي يشكّل تدنيساً للمقدسات ويعبّر عن عدائية وكراهية ويتعارض كلياً مع الحق المقدس في العبادة والحج إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان، وأي محاولة لتبرير هذه الظاهرة من قبل بعض المسؤولين الاسرائيليين غير مقبول ومردود لأصحابه. ولن تنجح كل المحاولات لتهويد القدس وتغيير طابعها المسيحي والاسلامي مهما بلغ التنكيل والانتهاك للحقوق”.

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