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أبو زيد يتعاطف مع “مأساة أرمن أرتساخ”
محلي
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الخميس 28 أيلول 2023
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عبّر النائب السابق أمل أبو زيد عن تعاطفه الشديد مع مأساة أرمن أرتساخ آملاً دعم قضيتهم وحقهم في أرضهم، وكتب على منصة “إكس”: “تحزننا بشدة المأساة الانسانية المتمثلة بعملية التهجير والتطهير العرقية للمكوّن الأرمني من أرضه في اقليم أرتساخ في ظل لامبالاة دولية تفضح حقيقة النظام الدولي الساكت عن انتهاك حقوق الإنسان التي تعهّدت منظمة الأمم المتحدة صونها”.

واضاف “إزاء هذه المشاهد الأليمة لقوافل المهجرين نحو أرمينيا بعد حصار وتجويع لأشهر نعبّر عن تعاطفنا الشديد مع الشعب الأرمني الذي سبق أن تعرّض لإبادة جماعية مازالت راسخة في الذاكرة وندين الاضطهاد والتهجير القسري الجديد لأرمن أرتساخ مع أملنا بدعم قضيتهم في أعلى المحافل الدولية وضمان أمنهم وعودتهم إلى أرضهم وبيوتهم”.

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