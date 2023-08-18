أبو زيد يعوّل على التنقيب عن النفط لانتشال لبنان من عمق أزمته الاقتصادية

كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة “إكس”: “مع وصول منصة الحفر والإستكشاف “transocean barents” التي ستحفر في البلوك رقم 9، نكون أمام أول خبر إيجابي منذ فترة طويلة لانتشال لبنان من عمق أزمته الاقتصادية …”.
وأضاف “في هذا اليوم لا بدّ من الإشادة والشكر والتنويه بالجهود التي بذلها العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر من خلال وزارة الطاقة على مدى السنوات الـ 10 الأخيرة من إنجاز الملف النفطي وصولاً إلى إقرار القوانين والترسيم لكي يخطو لبنان بثبات نحو نادي الدول النفطية”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا