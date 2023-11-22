أبو كسم معزياً: ستبقى الصحافة اللبنانية منبراً للحق والحرية

تقدّم مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم بالتعازي من رئيس مجلس ادارة قناة “الميادين” غسان بن جدو بإستشهاد المراسلة فرح عمر والمصوّر ربيع معماري والسائق حسين عقيل الذين تم تشييعهم اليوم إلى مثواهم الاخير.
وجاء في رسالة وجّهها إليه: “نعرب لكم عن تضامننا الشديد مع محطتكم الرائدة واستنكارنا لهذا الاستهداف المباشر والمبرمج من قبل العدو الاسرائيلي، ونؤكد أن هذه الجريمة الموصوفة لن تنجح في خنق الاصوات الحرة وفي كم الافواه عن جرائم الكيان الاسرائيلي، وستبقى الصحافة اللبنانية مهما عظُمت التحديات والمتاعب منبراً للحق وللحرية ولنقل الخبر والحقيقة”.
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