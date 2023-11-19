أبو ناضر: المسيئون الى الراعي من ثمارهم تعرفونهم

رفض رئيس جمعية “نورج” الدكتور فؤاد أبو ناضر التعرّض للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي في حملات تجنّ واستغلال وتشويه للواقع.
وندّد في بيان، بـ”الاساءات التي وُجّهت له على خلفية دعوته الأساقفة والكهنة والأبرشيات والرعايا إلى المشاركة في احياء مناسبة يوم الفقير العالمي التي يدعو قداسة البابا إليها سنوياً للتضامن مع المحتاج والمعوز والمريض”.
وختم: “لكن يبدو أن المسيئين ينتمون إلى فئات اجتماعية ميسورة، لا مكان في حياتهم لمعنى التعاضد الاجتماعي. من ثمارهم تعرفونهم، ومن كلامهم أيضاً”.
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