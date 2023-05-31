أبي خليل: الالتزام بقرار التكتّل مطلق ولا انقسام

أكد عضو تكتّل لبنان القوي، النائب سيزار أبي خليل في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية وحدة قرار “لبنان القوي”، ولفت إلى أن “الالتزام بقرار التكتّل مطلق، ولا انقسام ولا حتى توزيعاً للأصوات بين مرشّحين، وكل ما يُحكى مجرّد تشويش إعلامي”.
ورد أبي خليل على الأجواء السلبية التي صدرت عن الثنائي الشيعي لجهة اعتبار أزعور مرشّح تحدٍ، وسأل: “ألم يكن دعمهم لسليمان فرنجية الذي لا يحظى بتأييد غالبية الكتل المسيحية تحدياً؟”، مؤكّداً أن ترشيح أزعور لا يهدف إلى التحدّي أو المواجهة.
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