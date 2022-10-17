أبي خليل من كليمنصو: رئيس الجمهورية يبقى شريكا أساسيا لتشكيل الحكومة￼

استكمل تكتل لبنان القوي جولته على الأطراف السياسية في لبنان لعرض “ورقة الأولويات الرئاسية” عليهم، وكانت الجولة اليوم في كليمنصو بحيث التقى الوفد الذي ضم كل من سامر التوم وسيزار أبي خليل وغسان عطالله، رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط والنائبين مروان حمادة وهادي أبو الحسن.
وبعد اللقاء، وأعلن أبي خليل أنه “كان هناك تلاق على بعض النقاط وكان هناك نقاش في نقاط اخرى واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات لاحقة”، مؤكداً أن رئيس الجمهورية يبقى شريكا اساسيا لتشكيل الحكومة”.
ومن جهته أعلن أبو الحسن أن اللقاء كان صريحاً ووأنه سيتم استكمال النقاش مع الكتل كافة رغم الاختلافات الموجودة من أجل خلاص لبنان.
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