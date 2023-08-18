أبي خليل: وبتسألوا شو عملنا بعهد الرئيس عون؟

كتب النائب سيزار أبي خليل على منصّة “أكس”: “سنة 2010 بلش المشوار مع الوزير باسيل بتحضير و إقرار قانون الموارد البترولية بالمياه البحرية اللبنانية، وخلفو 25 مرسوم اخدو جهد ايام وليالي لاقرارن بمجلس الوزراء. وآخر مرسومين تأخرو 4 سنين حتى تم اقرارن بعهد الرئيس عون.. ولما بلش الحفر اجت الثورة والضغوط السياسية والدولية ووقفته . سنة الـ2022 انجز الترسيم البحري واليوم وصلت الحفارة على مياهنا… بتتعرقل بس بتفرج ، المهم كان في حدًا عنده رؤية وثبات على الشغل والمبادئ. نفس المسار بالتدقيق الجنائي وبغيرو… وبتسألوا شو عملنا بعهد الرئيس عون…؟!!”.
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