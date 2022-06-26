أبي رميا تابع مع المسؤولين أضرار الأمطار في جرود جبيل

اتصل النائب سيمون ابي رميا بالمدير العام للزراعة لويس لحود ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وقائمقام جبيل نتالي مرعي، متابعة للأضرار التي أصيبت بها مناطق جرود جبيل والمحاصيل الزراعية جراء الأمطار الغزيرة والسيول.
وأشار أبي رميا في بيان إلى أن لحود أبلغه أنه “سيكلف القائمقامين الاثنين، رفع تقرير بالأضرار في مختلف المناطق وتحضير الملفات للوقوف بجانب المزارعين المتضررين. أما خير فأوضح أنه ينتظر قرارا من رئيس الحكومة، مؤكدا التواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي في هذا الخصوص”.
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