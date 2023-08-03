أبي رميا: جاهزون للاستماع إلى أفكار الشباب واقتراحاتهم

شارك النائب سيمون أبي رميا في ندوة نظمتها جمعية “معًا” وجمعية “U” بعنوان “دقت ساعة الشباب انا هون” في حضور النواب: فراس حمدان، هاغوب ترزيان وياسين ياسين، بالإضافة إلى رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد. تناولت الندوة أفكارا ومقترحات تحاكي هموم الشباب من تأمين شبكة أمان اجتماعي ونقل عام وخلق فرص عمل.
وكان عرض لأبي رميا لتاريخ وثيقة السياسات الشبابية التي اعتمدت عام ٢٠١٢ وأجرت وزارة الشباب والرياضة تحديثًا لها عام ٢٠٢٢. وأشار كونه رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية الى اقتراحات القوانين التي تقدم بها، والتي تحاكي الشباب كاقتراح قانون إسكان للشباب وقانون البطاقة الشبابية التي تعطي حوافز مالية لشباب لبنان. وعبّر عن جهوزيته للاستماع الى افكار الشباب واقتراحاتهم ودعاهم الى حضور اجتماع للجنة الشباب والرياضة.
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