أبي رميا: رئيس الحكومة المقبل قد لا يتمتع بأكثرية موصوفة

أعلن النائب سيمون أبي رميا في حديث الى “صوت كل لبنان”، ان “تكتل لبنان القوي لم يقرّر بعد الاسم الذي سيطرحه لرئاسة الحكومة”، جازماً ان “لا صحة لما يقال عن مفاوضات او شروط في هذا الإطار.”
واكد أن “لا تواصل حتى الساعة بين التيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي”، لافتا الى ان “موقف التيار الرافض لتسمية الرئيس ميقاتي قد يتعدل وفقاً لبعض المستجدات”.
وقال: “أي التزام لخريطة طريق حول خطة التعافي والاولويات الحالية للمواطن اللبناني قد يبدل خيار التيار”.
واعتبر ان “رئيس الحكومة المقبل قد لا يتمتع بأكثرية موصوفة، نظراً للتشتت الحاصل في المجلس النيابي.”
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