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أبي رميا: سنتصدّى للحملات الممنهجة… مصلحة لبنان ووحدة التيار خط أحمر
محلي
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الأحد 18 حزيران 2023
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أكد النائب سيمون ابي رميا التزام نواب التيار الوطني الحر بالتقاطع الذي حصل مع القوى الأخرى حول الاستحقاق الرئاسي داحضًا كل الافتراءات والأكاذيب التي طالت نوابًا من التيار في الانتخابات الرئاسية في ١٤ حزيران.
وفي لقاء مع ناشطين في التيار الوطني الحر تداعوا الى منزله في إهمج قال أبي رميا:” إنها حملة ممنهجة يتعرض لها التيار وسنتصدى لها بقناعاتنا المرتكزة على مصلحة لبنان ووحدة التيار.”
وأشار ابي رميا الى أنه لا يمكن تخطي الارادة المسيحية ولا يمكن فرض مرشح رئاسي بمعزل عن الحوار الصادق مع المكوّنات السياسية في البلد ليكون لدينا رئيس إنقاذي واصلاحي.
واعلن ابي رميا انه سيحمل في جولاته الخارجية الى المحافل الاوروبية والدولية ثلاثة ملفات: ملف محاربة الفساد وملف النزوح السوري والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

الملفات
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