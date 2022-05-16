أبي رميا: فرح بفوزي لكن حزين لمشاهد الرشاوى التي رافقت الانتخابات

اكد النائب سيمون ابي رميا في خلال احتفاله بالفوز ان هذه اكبر معركة خاضها التيار بوجه المال والاعلام المأجور، معركة لسنتين ونصف من الاهانات والاكاذيب. وقال: اليوم عدنا الى المجلس النيابي بالرغم من كل ذلك.
يجب ان نتعلم التكاتف والتضامن لنعمل برسالة العماد عون ونكون أوفياء للأمانة التي اعطانا اياها ولمبادىء التيار.
انا اليوم فرح بفوزي لكن حزين لمشاهد الرشاوى التي رافقت الانتخابات. فيما انتم الاوفياء والاوادم انتم الوطنيين الاحرار انتخبتم التيار.
سنبدأ بترميم لبنان هذا هدفنا. بدءا من الغد سنملأ الشوارع دفاعا عن مطالبنا ومبادئنا وسيبقى رأسنا مرفوعا لأننا تيار وطني حر.
واكمل : الذين راهنوا على سرقة المقعد التيابي بالكذب والرشوة اقول لهم سيمون ابي ىميا نائب التيار سيدافع عن رسالة التيار واهدافه ويبقى وفيا لهذه الأهداف، وجبيل ستبقى القلعة العونية
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