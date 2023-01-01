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أبي رميا: فلنتعلّق بالأمل من اجل سنة جديدة ملؤها الاستقرار وراحة البال
محلي
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الأحد 01 كانون الثاني 2023
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غرد النائب سيمون ابي رميا على “تويتر” معايدا اللبنانيين:  “بعد السنة القاسية التي طبعت حياتنا في ٢٠٢٢، فلنتعلّق بالأمل من اجل سنة جديدة ملؤها الاستقرار وراحة البال. تمنياتي لانطلاقة جديدة تحقيقاً للآمال والطموحات. اهلاً وسهلاً ب ٢٠٢٣”.

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