أبي رميا: فلنتعلّق بالأمل من اجل سنة جديدة ملؤها الاستقرار وراحة البال

غرد النائب سيمون ابي رميا على “تويتر” معايدا اللبنانيين: “بعد السنة القاسية التي طبعت حياتنا في ٢٠٢٢، فلنتعلّق بالأمل من اجل سنة جديدة ملؤها الاستقرار وراحة البال. تمنياتي لانطلاقة جديدة تحقيقاً للآمال والطموحات. اهلاً وسهلاً ب ٢٠٢٣”.
غرد النائب سيمون ابي رميا على “تويتر” معايدا اللبنانيين: “بعد السنة القاسية التي طبعت حياتنا في ٢٠٢٢، فلنتعلّق بالأمل من اجل سنة جديدة ملؤها الاستقرار وراحة البال. تمنياتي لانطلاقة جديدة تحقيقاً للآمال والطموحات. اهلاً وسهلاً ب ٢٠٢٣”.
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