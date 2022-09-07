أبي رميا: لانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد￼

اشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا إلى ضرورة إحترام “الروزنامة السياسية” المتمثلة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد، مع تشكيل حكومة جديدة تعمل على انجاز خطة تعاف اقتصادي ومالي.
كما اعتبر أبي رميا أنّ لبنان يعيش حالة كارثية مع هجرة الشباب اللبناني الذي فقد ثقته ببلده.
كلام ابي رميا اتى على هامش لقائه ووفد من نواب التيار الوطني الحر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيسه شارل عربيد الذي بحث معه شؤونا اقتصادية ووطنية لافتا الى جهود المجلس المتواصلة في العمل والتخطيط.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا