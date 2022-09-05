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أبي رميا: لا نأخذ دروسا في الوطنية من زعيم ميليشيا￼
محلي
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الإثنين 05 أيلول 2022
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في رد على تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية اعتبر النائب سيمون ابي رميا في حديث تلفزيوني ان جعجع ليس مخولا إعطاء شهادات في الوطنية اذ ليس هناك من مجال للمقارنة بين قائد للجيش وزعيم لميليشيا. واكد ابي رميا ان الرئيس ميشال عون يبقى الرئيس القوي بحيثيته الشعبية وتاريخه الوطني وما تعذر عليه تحقيقه يعود الى ضرورة تغيير الصيغة والدستور لتكون هناك حقبة جديدة.

وردا على سؤال حول الارتهان لحزب الله اوضح ابي رميا ان علاقة التيار بالحزب هي علاقة شراكة وتنسيق والفرق شتان بين التنسيق والارتهان.

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