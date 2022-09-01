أبي رميا: لا وزراء مقرّبون أو ملتزمون بقرار “التيار”￼

أكد النائب سيمون أبي رميا أن “حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تدير الفراغ الرئاسي الذي اذا ما وقع سندخل في جدل دستوري نجهل إلى أين سيقودنا”.
وأمل في حديث تلفزيوني، “الاّ نصل إلى الفراغ الرئاسي”، معتبراً أنه “من واجبات النواب اليوم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية”.
ورداً على سؤال عن إمكانية انسحاب وزراء “التيار” من الحكومة الحالية، أوضح أبي رميا أن “ليس في الحكومة الحالية وزراء يلتزمون قرار التيار وإنما مقربون من التيار لذا هذه الفرضية غير صحيحة”.
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