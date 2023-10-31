أبي رميا لراي باسيل: لك منا كل الدعم والشكر

كتب عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا على منصة “إكس”: “أجواء سوداء تخيّم على المنطقة والقلق طاغٍ في النفوس. وفي هذه الاثناء، تقدّم الرامية اللبنانية راي باسيل هدية الى لبنان من خلال احرازها الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للرماية من الحفرة الاولمبية ( فئة التراب) وتتأهل الى الالعاب الاولمبية الصيفية ٢٠٢٤ في باريس. عملاقة وبطلة مثل الكثير من الطاقات اللبنانية التي تستحق العناية والمواكبة الرسمية الغائبة لسوء الحظ. صديقتي راي، باسم لجنة الشباب والرياضة النيابية، لك منّا كل الدعم والشكر. لبنان بحاجة الى ابطال امثالك يزرعون فينا الامل”.
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