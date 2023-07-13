أبي رميا يطلب من وزير المال فتح الدوائر العقارية في جبيل وكسروان

في متابعة لإقفال دوائر الشؤون العقارية، اتصل عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا بوزير المال يوسف الخليل والمدير العام للوزارة مدير الشؤون العقارية جورج معراوي ناقلًا صرخة المواطنين حول استمرار إقفال الدوائر العقارية في محافظة جبل لبنان ومن ضمنها قضاءا جبيل وكسروان، فيما الدوائر العقارية مفتوحة في باقي المحافظات وتؤّمن حضورًا دوريُا. ولفت ابي رميا الى عدم جواز تعطيل شؤون المواطنين في الدوائر العقارية في جبيل وكسروان و”هذا أمر لن نسكت عنه حتى نصل الى النتيجة المرجوّة”.
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