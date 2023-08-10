أبي رميا يعلن تأجيل اجتماع لجنة تقصي الحقائق

أعلن النائب سيمون أبي رميا أنه نظراً للاوضاع المستجدة بعد حادثة الكحالة، وبسبب التزام عدد من الزملاء النواب حضور اجتماعات في هذا الخصوص، تمّ تأجيل اجتماع لجنة تقصي الحقائق التي كانت مقررة اليوم الخميس الساعة 10 صباحاً الى موعد يُبلّغ عنه لاحقاً.
أعلن النائب سيمون أبي رميا أنه نظراً للاوضاع المستجدة بعد حادثة الكحالة، وبسبب التزام عدد من الزملاء النواب حضور اجتماعات في هذا الخصوص، تمّ تأجيل اجتماع لجنة تقصي الحقائق التي كانت مقررة اليوم الخميس الساعة 10 صباحاً الى موعد يُبلّغ عنه لاحقاً.
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