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أجواء تكتل لبنان القوي إيجابية من الحوار الذي دعى اليه بري (الديار)
محلي
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الأحد 11 كانون الأول 2022
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قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ «الديار» ان تكتل لبنان القوي سيعلن موقفه من الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه في اجتماعه يوم الثلاثاء، لكنه لم يستبعد ان يعلن رئيس التيار جبران باسيل موقفا من الدعوة للحوار في حديث تلفزيوني اليوم.

واضاف «ان اجواء التكتل تجاه موضوع الحوار ايجابية عموما لاننا نعتقد ان لا بديل عنه، ونحن لا نمانع في الحوار والتوافق على الاستحقاق، لكننا لم ناخذ بعد موقفا من دعوة الرئيس بري».

ولفت الى ان الحوار يحتاج الى مناخ مناسب لان اي تصعيد او تصرف تصعيدي او توتيري كما حصل مؤخرا باجتماع محلس الوزراء للحكومة المستقيلة يؤثر حكما على الحوار. والشرط الاساسي للذهاب الى الحوار هو الذهاب في مناخ ملائم في هذا الاطار.

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