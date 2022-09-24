أحد النواب في المجلس يقود مبادرة رئاسية (البناء)

كتبت جريدة البناء تقول:
أشارت مصادر «البناء» إلى أن «أحد النواب في المجلس يقود مبادرة رئاسية ويتواصل مع مختلف الأطراف والكتل النيابية لاستمزاج الآراء لتأمين توافق الحد الأكبر على مرشح أو مرشحين وانتخاب الرئيس في المهلة الدستورية للحؤول دون وقوع الفراغ الرئاسي الذي يشكل الخطر الأكبر على البلد»، لكن المصادر تشير الى أن «النائب لم يتوصّل الى رؤية مشتركة ولا الى تفاهم على مرشح ولا على مشروع او رؤية موحّدة بين الكتل حتى تلك التي تنضوي تحت لواء قوى التغيير، ما سيصعب التوافق مع الكتل الأخرى كالقوات والكتائب».
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