أحمد قبلان: لا كرامة للعرب والمسلمين وغزة تحترق وفلسطين تستباح

توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، لزعماء وقادة وملوك ورؤساء القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض بالقول: “دعوا خلافاتكم جانباً وانتفضوا لكرامتكم، ولا كرامة للعرب والمسلمين وغزّة تحترق وفلسطين تُستَباح، والمطلوب الخروج بإجراءات انتقامية تطال صميم مصالح تل أبيب، وبيان قمّة بلا عقوبات انتقامية أقل من الورق. أقول ذلك لأن غزة تحترق وأعراضكم تنتهك ومصالحكم تُداس وبني جلدتكم أشلاء، وواشنطن وتل أبيب وبروكسل تسترخص شرفكم ويجب الثأر من تل أبيب ونفض اليد من واشنطن وبروكسل، والتطبيع جريمة الجرائم، والإصرار على العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب شراكة علنية بدماء وأشلاء العرب والمسلمين”.
وختم: “السكوت عن تل أبيب خيانة بحجم خيانة أخوة يوسف بل أعظم، والفرصة باليد لأن إنجازات الحرب الصهيونية صفر استراتيجياً، وإسرائيل خسرت الحرب، وبنك ترسانة تل أبيب وأساطيل أميركا عبارة عن أطفال ونساء وباطون، والأرض للمقاومة لا لتل أبيب وجيشها المهزوم، وغزّة الآن مصيدة استراتيجية للصهاينة وربح تاريخي للعرب والمسلمين إذا انتفضوا لكرامتهم، وأي إجراء دون قطع النفط والغاز عن أسواق أميركا وأوروبا وتل أبيب لا قيمة له، والقمة العربية الإسلامية لحظة تاريخ لإثبات وجود العرب والمسلمين، ودون ذلك لا وجود للمسلمين والعرب”.
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