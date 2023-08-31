أخبار الانتقالات… تشيلسي يخطف نجم السيتي وعملاق إنجلترا أخيرا يتحرك لضم أمرابط

تشيلسي يخطف بالمر
أصبح كول بالمر، موهبة مانشستر سيتي، على أعتاب مغادرة النادي عقب الاتفاق مع تشيلسي على بيعه.
وسينضم الجناح الشاب مقابل قرابة 50 مليون يورو ومتغيرات إضافية بحسب “فابريزيو رومانو”.
رينيير يغادر مدريد مجدداً
أعلنت عدة مصادر مطلعة عن رحيل جيسوس رينيير مجدداً عن صفوف ريال مدريد بصيغة الإعارة.
وسينضم البرازيلي الذي أمضى الموسم الماضي مع جيرونا لصفوف فروسينوني الصاعد حديثاً للسيري آ.
صفقة جديدة في باريس
أتم باريس سان جيرمان إجراءات التعاقد مع موهبة ليون برادلي باركولا من صفوف ليون بحسب عدة مصادر مقربة.
وسينضم الجناح الشاب بحسب “فابريزيو رومانو” مقابل 45 مليون يورو، وخمسة ملايين إضافية في شكل حوافز متعلقة بالمشاركات والبطولات.
جيرارد يطلب فاينالدوم
قالت عدة مصادر مطلعة إن ستيفن جيرارد، مدرب الإتفاق، طلب ضم جورجينيو فاينالدوم من صفوف بي إس جي.
وخرج النجم الهولندي من حسابات ناديه الفرنسي منذ الموسم الماضي الذي أمضاه مُعاراً في صفوف روما.
برشلونة يزيل آخر العقبات في صفقة كانسيلو
قال “فابريزيو رومانو” إن برشلونة اتفق مع مانشستر سيتي على ضم جواو كانسيلو بصيغة الإعارة الجافة.
وكان الاتفاق في البداية على إعارة مع أحقية الشراء، ولكن البند كان يسبب عقبة فيما يتعلق بقواعد اللعب النظيف.
لونجليه يرحل عن برشلونة
نجح برشلونة أخيراً في التخلص من كليمون لونجليه بحسب “فابريزو رومانو” عقب توصله لاتفاق لإعارته لأستون فيلا.
الدولي الفرنسي سينتقل مُعاراً دون أحقية شراء، ولكن مع تحمل النادي الإنجليزي 75 بالمائة من راتبه.
مانشستر يتحرك لضم أمرابط
بحسب “فابريزيو رومانو”، سيتقدم مانشستر يونايتد بعرض رسمي في الساعات المقبلة لضم سفيان أمرابط.
وانفصل النجم المغربي عن التدريبات الجماعية لناديه فيورنتينا في الأيام الماضية في ظل رغبته بمغادرة الفريق الإيطالي.
بارو إلى التعاون
أصبح الجامبي موسى بارو على أعتاب دوري روشن، وذلك باقتراب حسم انتقاله لصفوف التعاون من بولونيا.
وقال “نيكولو شيرا” إن الصفقة في الأمتار الأخيرة، وذلك بعد ارتباط اللاعب بالانتقال لصفوف تركيا بالأيام الماضية.
إنتر يحاول ضم ثنائي جديد
عقب ضم بنجامين بافارد، عاود إنتر نشاطه في سوق الانتقالات وبدأ التحرك لضم الثنائي ماكسيم لوبيز من ساسوولو وتانجوي ندومبيلي من توتنهام لدعم خط وسطه.
ويبحث النيراتزوري عن ضم اللاعبين مقابل فتح المجال لإعارة كريستيان أسلاني، وخروج محتمل لستيفانو سينسي معاراً.
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