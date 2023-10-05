أخبار الانتقالات… حقيقة إقالة تين هاج وبرشلونة يصارع ريال مدريد على نجم بايرن ميونخ

أوسيمين يثير إعجاب ريال مدريد
أفادت “توتو ميركاتو وب” أن كشافي ريال مدريد الحاضرين في قمة نابولي الأخيرة بدوري الأبطال أُعجبوا بأداء نجم الأخير فيكتور أوسيمين.
وذكرت “لاجازيتا” في سياق متصل أن النيجيري لا يزال يمر بفترة من التوتر مع ناديه بعد أزمة فيديوهات تيك توك الأخيرة، ولكن نابولي يسعى لمد عقده وعدم بيعه.
صراع ريال وبرشلونة على ساني
كشفت “بيلد” عن وجود نية من ليروي ساني لمغادرة ناديه بايرن ميونخ في الصيف المقبل وعدم مد عقده.
وذكر التقرير أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يعدان أكبر المهتمين بجناح مانشستر سيتي السابق.
حقيقة إقالة تين هاج
أكدت “جارديان” أن لا يوجد نية من قبل مانشستر يونايتد لإقالة إريك تين هاج من منصبه في الفترة المقبلة.
ويعيش يونايتد بداية كارثية للموسم هي الأسوأ للنادي منذ 34 عاماً، وآخرها الخسارة بملعبه من جلطة سراي 3-2 بدوري أبطال أوروبا.
صراع على ميتوما
ذكرت “فيكاخيس” أن قطبي مانشستر في صراع من أجل التعاقد مع نجم برايتون كاورو ميتوما.
وأوضحت “لندن وورلد” أن النجم الياباني على الأرجح سيستمر في ناديه وسيوقع عقداً جديداً طويل الأمد.
إيكاردي والعودة إلى إنتر
بحسب “توتوسبورت”، حاول ماورو إيكاردي العودة لناديه القديم إنتر في الميركاتو الصيف الأخير.
وانتقل الأرجنتيني بشكل نهائي إلى جلطة سراي من بي إس جي الصيف الماضي، وقالت الصحيفة الإيطالية إن إيكاردي طلب من وكيله عرضه على ناديه الإيطالي السابق.
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