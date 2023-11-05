أخبار الانتقالات… نجم تشابي ألونسو بديل صلاح في ليفربول وصفقة تبادلية مجنونة بطلها أنتوني

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم
نابولي يصدم المهتمين بزيلينسكي
عبر نابولي عن رغبته في الحفاظ على نجمه بيوتر زيلينسيكي المنتهي عقده في يونيو 2024 ولم يجدد بعد.
وقال ماورو ميلوسو، المدير الرياضي للنادي، مع “DAZN” إن البولندي سعيد ويريد البقاء، والعمال جار لتمديد عقده.
صفقة تبادلية بطلها أنتوني
فجرت “ميرور” مفاجأة كبرى بقولها إن مانشستر يونايتد مستعد للاستغناء عن أنتوني في يناير القادم.
وأفاد التقرير بأن يونايتد سيعرض جناحه البرازيلي على فلامنجو مقابل الحصول على خدمات مهاجمه جابريل باربوسا “جابيجول”.
داير يرفض الرحيل
ذكر “فوتبول إنسايدر” أن إريك داير يرفض مغادرة توتنهام في يناير رغم عدم مشاركته مع الفريق حتى الآن.
وأفاد التقرير بأن الدولي الإنجليزي يفضل الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو والرحيل مجاناً عن سبيرز.
فيرتس بديل صلاح
قالت “ديلي ستار” إن ليفربول يستهدف نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتس لتعويض الرحيل المتوقع لمحمد صلاح الصيف القادم.
ومنذ تعافيه الموسم الماضي من إصابة خطيرة على مستوى الركبة، ويتألق الألماني الشاب مع فريق باير ليفركوزن متصدر ترتيب البوندسليجا.
صراع ثنائي على فيليبس
بحسب “ديلي ميل”، دخل يوفنتوس سباق التعاقد مع متوسط ميدان مانشستر سيتي كالفين فيليبس في يناير القادم.
وأضافت “صن” أن توتنهام هو الآخر أبدى اهتمامه بالدولي الإنجليزي إذا قرر سيتي السماح له بالرحيل في ميركاتو الشتاء.
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