أداء نانسي عجرم يخطف الأنظار… وتتصدّر الترند!

أحيى عدد من النجوم ليلة استثنائية في حفل “روائع بليغ حمدي” بالرياض على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بالمملكة العربية السعودية.
وقالت النجمة نانسي عجرم قبل غنائها: “بس نحكي عن الحب والإحساس يعني عن بليغ حمدي كنت أحلم وأحب واتمنى أن أعيش في زمنه ولو ليلة”، مضيفة: “الليلة من الرياض نعيش حلم ليلة بليغ حمدي وتحقق هذا الحلم طبعا بفضل جهود هيئة الترفيه وإشراف معالي المستشار تركي آل الشيخ”.
وتصدر أداء نانسي لأغنية “العيون السود” للراحلة وردة الترند على إكس السعودية، بعد تفاعل جمهور نانسي والجمهور الذي يتابع الحفل مباشرة عبر الأنترنت أو عبر التلفزيون مع أدائها للأغنية بشكل رائع وإحساس كبير.
ووجهت نانسي تحية لعزيزة جلال التي كانت من بين ضيوف الحفل، قبل أدائها لأغنيتها مستنياك وقالت نانسي: “هذه الليلة لها نكهة خاصة بحضور الفنانة الكبيرة عزيزة جلال”.
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