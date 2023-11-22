أردوغان: مستعدون لتولي المسؤولية في الهيكل الأمني بعد انتهاء الحر_ب بغز_ة

ابدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “استعداد بلاده لتولي المسؤولية مع دول أخرى في الهيكل الأمني الجديد الذي سيتم إنشاؤه بعد انتهاء الحرب بغزة، بما في ذلك آلية الضامنين”.
واشار أمام القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين عبر الفيديوكونفرنس، الى ان “الإعلان عن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، والاتفاق على تبادل الرهائن والمعتقلين، ولو بأعداد محدودة، يعتبر تطورا إيجابيا”، آملا أن “تؤدي هذه الخطوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو محور اهتمامنا الرئيسي، ونتوقع أن يتم تحقيقه في أقرب وقت ممكن، مما يؤدي في النهاية إلى السلام”.
ولفت الى ان “الأحداث الأخيرة، سلطت الضوء مرة أخرى، على الطبيعة الحاسمة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي سوف تتعايش في وئام مع إسرائيل”، مؤكدا اننا “في تركيا على استعداد لتحمل المسؤولية في البنية الأمنية الجديدة، بما في ذلك الضمانة، إلى جانب الدول الأخرى”.
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