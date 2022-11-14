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ارسلان يدين الإعتداءات على سوريا وتفجير اسطنبول: الإرهاب لا لون له ولا دين
محلي
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الإثنين 14 تشرين الثاني 2022
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دان رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتفجير الإرهابي في اسطنبول، كاتباً: “ندين الإعتداءات المتكرّرة من العدو الإسرائيلي على سورية وسط صمت عربي مريب، وكذلك التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة ضحايا أبرياء من قتلى وجرحى في منطقة تقسيم في اسطنبول”.


وأضاف: “ما كنّا ننادي به عن الإرهاب ودوره في سوريا وصلنا إليه اليوم في العمق التركي، فالارهاب لا لون له ولا دين”.


وختم بالقول: “تعازيّ الحارة إلى عائلات الضحايا في سوريا وتركيا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

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