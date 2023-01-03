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أزمة نفايات في صيدا والاهالي يطالبون بحل سريع
محلي
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الثلاثاء 03 كانون الثاني 2023
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بدأت تلوح  في مدينة صيدا أزمة نفايات على اثر إعلان شركة ntcc المتعهدة جمع النفايات انتهاء عقدها في آخر شهر من العام الماضي وبالتالي توقفها عن جمع النفايات حيث تشهد شوارع وأزقة المدينة تراكما للنفايات على جوانب الطرق في مشهد مقزز . 

وليست أزمة النفايات في صيدا بجديدة اذ ان المدينة لطالما عانت من تراكم النفايات في أحيائها وشوارعها فيما يطالب الاهالي المعنيين، ولا سيما بلدية صيدا ونوابها وفعالياتها، بـ”الاسراع في إيجاد حل سريع لهذه المشكلة وعدم تركها تتفاقم وخصوصا بعد انتهاء عقد شركة ntcc وايجاد البديل”. 

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