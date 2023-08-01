أسباب الهالات السوداء تحت العين وطرق علاجه منزلياً

الهالات السوداء مشكلة جمالية تسرق سحر عينيك وتؤثر على نضارة وجهك وجماله. وبما أن علاج الهالات السوداء يشغل بال السيدات أيّاً كان عمرها، جمعنا لك أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور اسوداد وانتفاخ العينين، كما سنعرفك على طرق طبيعية لتبييض وتفتيح هذه المنطقة. هذا ليس كلّ شيء، ففي الفيديو أدناه ستجدين طرق جمالية منزلية ستعيد الشباب إلى عينيك. شاهديه وتابعي القراءة لكلّ التفاصيل.
اسباب السواد تحت العين
هالات سوداء: هي عبارة عن إسمرار لون الطبقة الجلدية تحت العين، يأتي عادة بسبب انسداد الأوعية الدموية، وقد يميل لون البشرة أحياناً إلى التدرّج الأزرق، الأحمر أو الأصفر. اسباب الهالات السوداء كثيرة وهي:
جفاف البشرة تحت العين
الإستعمال المفرط لمنتجات مكياج العيون
استخدام منتجات مكياج عيون غير مناسبة لنوع البشرة
التعرّض بكثرة لأشعة الشمس من دون استخدام كريم واقي
قلة النوم والسهر لساعات طويلة
التعرّض المفرط لموجات الضوء الأزرق المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية
عدم شرب المياه بكميات كافية أي ليتر ونصف على الأقل يومياً
الإفراط في تناول مشروبات تحتوي على الكافيين
إستهلاك كمية كبيرة من الملح
الإصابة بحساسية العينين
الإصابة بأمراض في الكبد
طرق علاج السواد تحت العين
إن كنتِ تعانين من مشكلة ظهور هالات سوداء تحت العين، فستجدين الكثير من الوسائل التي تعالجها.
علاج السواد تحت العين بواسطة كريم هالات سوداء
كونها مشلكة شائعة لدى النساء، تخصص أبرز العلامات الجمالية كريم هالات سوداء أو سيروم، يعمل على معالجتها بفضل المغذيات التي تدخل ضمن تركيبته. شاهدي الفيديو أعلاه لتتعلّمي الطريقة الصحيحة لتطبيق هذا المنتج لتستفيدي من كل منافعه.
علاج السواد تحت العين بواسطة أكياس الشاي
سيساعدك الشاي الأخضر على التخلص من الهالات السوداء وعلاج انتفاخ العين والتجاعيد في هذه المنطقة. قومي بتجهيز أكياس وكمادات الشاي الأخضر ثم ازالة الماء منها من خلال الضغط عليها لتخرج الماء. ثم ضعي أكياس الشاي عن طريق وضعها بالثلاجة لمدة 15 دقيقة، وبمجرد أن تبرد، استلقي على ظهرك وضعيها على عينيك لمدة 30 دقيقة.
علاج السواد تحت العين بواسطة البطاطا
فوائد البطاطس للعيون عديدة لأنها تعمل على علاج الهالات السوداء تحت العين والانتفاخ بفضل احتوائها على العناصر الغذائية والمرطبة. يمكنك تطبيق شرائح البطاطا مباشرةً على عينيك أو باستطاعتك وضعها في الخلّاط حتّى تحصلي على عصير، ثمّ اغمسي قطنة فيها وطبّقيها على عينيكِ (إحرصي على وضعها على الجفن أيضاً). اتركي القطنة المبلّلة بعصير البطاطا لمدّة 10 دقائق ثمّ اغسلي عينيكِ بالمياه الباردة. أعيدي هذه الخطوة مرّة أو مرّتين في اليوم على مدّة أيّام عدّة حتّى تتخلصي من الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين.
علاج السواد تحت العين بواسطة زيت اللوز الحلو
يشتهر زيت اللوز بفعاليّته في مساعدة البشرة على تعويض هذا النقص وخلق توازن في كمية المياه فيها. لذلك، يساهم هذا المكوّن الطبيعيّ على التخلّص من انتفاخ العينين وعلاج الهالات تحت العين، نظراً لاحتوائه على الفيتامين E وB وA وعلى مضادات للأكسدة. شاهدي الفيديو أعلاه لتتعلّمي الطريقة الصحيحة لتطبيق زيت اللوز الحلو للتخلّص من الهالات السوداء.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا