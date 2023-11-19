أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد 19 تشرين الثاني 2023

الأنباء الإلكترونية:
*نجاح حركة مرجع
تلاقي حركة مرجع سياسي نجاحاً في تحضير المستوى الشعبي وتحصينه ولمّ شمله في مختلف المناطق.
*تقاطع رغم القطيعة
يتقاطع فريقان سياسيّان حول ملف داهم بعدما كانت شابت علاقتهما شبه قطيعة على خلفية أحداث ميدانية.
الأنباء الإلكترونية:
*نجاح حركة مرجع
تلاقي حركة مرجع سياسي نجاحاً في تحضير المستوى الشعبي وتحصينه ولمّ شمله في مختلف المناطق.
*تقاطع رغم القطيعة
يتقاطع فريقان سياسيّان حول ملف داهم بعدما كانت شابت علاقتهما شبه قطيعة على خلفية أحداث ميدانية.
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