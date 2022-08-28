أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد 28 آب 2022

الأنباء:
*تصريحات غير مسؤولة
تصريحات غير مسؤولة لا تزال تصدر من بعض القوى السياسية التي تبدو خارج الزمن وكأن البلاد تملك ترف الوقت لمثل هذه الهرطقات.
*حزب محرَج
حزب أساسي في فريق سياسي يبدو محرجاً أكثر من اي وقت مضى بحلفائه عشية استحقاق محوري.
الأنباء:
*تصريحات غير مسؤولة
تصريحات غير مسؤولة لا تزال تصدر من بعض القوى السياسية التي تبدو خارج الزمن وكأن البلاد تملك ترف الوقت لمثل هذه الهرطقات.
*حزب محرَج
حزب أساسي في فريق سياسي يبدو محرجاً أكثر من اي وقت مضى بحلفائه عشية استحقاق محوري.
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