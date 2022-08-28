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أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد 28 آب 2022
محلي
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الأحد 28 آب 2022
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الأنباء:

*تصريحات غير مسؤولة

تصريحات غير مسؤولة لا تزال تصدر من بعض القوى السياسية التي تبدو خارج الزمن وكأن البلاد تملك ترف الوقت لمثل هذه الهرطقات.

*حزب محرَج

حزب أساسي في فريق سياسي يبدو محرجاً أكثر من اي وقت مضى بحلفائه عشية استحقاق محوري.

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