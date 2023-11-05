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أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد 5 تشرين الثاني 2023
محلي
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الأحد 05 تشرين الثاني 2023
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الأنباء الإلكترونية:

*روايات كاذبة 

جهات معروفة تروّج منذ أيام لروايات كاذبة تحاول تشويه موقف حزب سياسي، وتسعى لضرب علاقته بحزب فاعل.

*الاتصالات تنتظر

الاتصالات على مستوى ملف أساسي ضروري لا تزال تنتظر تغيير حقيقي في مواقف قوى الرفض السياسي.

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