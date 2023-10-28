أسرار الصحف الصادرة اليوم السبت 28 تشرين الأول 2023

النهار
نُشرت استطلاعات رأي من جهات مختلفة تؤكد كلها رفض اللبنانيين باكثريتهم إقحام البلد في الحرب وقد اهتمت دوائر سياسية وديبلوماسية بمضامين تلك النتائج.
بدأت تتشكل في بعض المناطق لجان وما يشبه الإدارة المدنية والحكم الذاتي غذائياً ومعيشياً ربطاً بأحداث الجنوب وإمكان توسّعها
لوحظ أن عدداً كبيراً من التلامذة نُقلوا من مدارس لبنانية سُجلوا فيها إلى الخارج، خوفاً من أن تقفل المدارس ويحصل ما لا يحمد عقباه
تنفي مصادر مصرفية علمها بما يروج عن قرب اتفاق على سداد الدولارات اللبنانية المجمدة لديها (اللولار) بسعر صرف يراوح بين 45 الف و50 الف ليرة وتعتبر انها حتى تاريخه شائعات وليس أكثر.
الجمهورية
عمم مرجع ديني على بعض الفعاليات عدم الإدلاء بمواقف متطرفة خشية أن تزعزع الاستقرار الداخلي.
تلقى أحد الوزراء لوماُ شديداً على مواقف أدلى بها عبر قناة أجنبية.
استغرب مرجع سياسي ما وصفه بغباء أحد الوزراء وحديثهم عن سيناريوهات تدميرية يمكن أن يتعرض لها لبنان.
اللواء
لم يُعرف بعد مسار تحويل مليارات الليرات اللبنانية إلى دولار لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.
تعيش مؤسسات سياحية وعقارية أجواء قلق من جرَّاء تراجع محتمل للحركة الاقتصادية، في ضوء مؤشرات غير مريحة على صعيد الحرب وما بعدها…
تروِّج سفارات طلبت من رعاياها المغادرة أن الثلث الثاني من الشهر المقبل، سيشهد خضات أمنية عنيفة، تشمل لبنان وعواصم أخرى في المنطقة.
نداء الوطن
يحاول وزير سني سابق ذو خلفية اقتصادية وكان محسوباً على «تيار المستقبل»، الدخول إلى مناطق طرابلس وعكار ذات الأغلبية السنية لتأمين حاضنة شعبية له، وذلك عبر تقديم بعض المساعدات لدور الأوقاف وصناديق الزكاة… ويشير في أحاديثه إلى أنّ حراكه مدعوم سعودياً، ويسرّ في مجالسه مع من يسأله عن مستقبل سعد الحريري بالقول: انسوا أمره.
يُقال إنّ رسالة أمنية وصلت إلى منظمي تحركات احتجاجية، مفادها أنّ أعمال الشغب قد تخرج عن السيطرة اذا ما تصدى لها بعض سكان المناطق حيث تجري هذه الاحتجاجات، ما أدى إلى تراجع هذه التحركات.
على رغم تشدد السلطات الرسمية في ما خص النزوح، الا أنّ ثمة رؤساء بلديات في قضاء شمالي، محسوبين على تيار سياسي بارز يجاهر بمطالبته بعودة السوريين إلى بلادهم، يرفضون تنفيذ الإجراءات المطلوبة من وزارة الداخلية.
الأنباء
أجواء ايجابية على مستوى عمل المؤسسات قد تتظهّر في الأيام المقبلة.
جهد رسمي ميداني ملحوظ على مستوى مواكبة التطورات الأخيرة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا