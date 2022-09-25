أسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد 25 أيلول 2022

الأنباء:
*استحقاقان وتساؤلات
تساؤلات حول مدى ارتباط استحقاقين سياسي ومالي ببعضهما البعض، أم أن عرقلة واحد منهما لن تؤثر على الآخر.
*نسب مقلقة
ارتفاع مقلق جداً لنسب الجرائم والسرقات ما يؤشر الى حجم المشكلة الاجتماعية ويدق ناقوس الخطر للمعنيين.
الأنباء:
*استحقاقان وتساؤلات
تساؤلات حول مدى ارتباط استحقاقين سياسي ومالي ببعضهما البعض، أم أن عرقلة واحد منهما لن تؤثر على الآخر.
*نسب مقلقة
ارتفاع مقلق جداً لنسب الجرائم والسرقات ما يؤشر الى حجم المشكلة الاجتماعية ويدق ناقوس الخطر للمعنيين.
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