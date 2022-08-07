أسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد 7 آب 2022

الأنباء:
*شهر مفصلي
تتقاطع الأجواء المتابعة لملف استراتيجي حول تقدم ملحوظ، واحتمال أن يكون الشهر المقبل مفصلياً.
*بلبلة.. وربما أكثر
إجراء قضائي من دون مسوّغ قانوني ساهم في توتير الأجواء وخلق بلبلة وربما أكثر في الأسبوع المقبل.
الأنباء:
*شهر مفصلي
تتقاطع الأجواء المتابعة لملف استراتيجي حول تقدم ملحوظ، واحتمال أن يكون الشهر المقبل مفصلياً.
*بلبلة.. وربما أكثر
إجراء قضائي من دون مسوّغ قانوني ساهم في توتير الأجواء وخلق بلبلة وربما أكثر في الأسبوع المقبل.
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