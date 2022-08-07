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أسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد 7 آب 2022
محلي
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الأحد 07 آب 2022
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الأنباء:

*شهر مفصلي

تتقاطع الأجواء المتابعة لملف استراتيجي حول تقدم ملحوظ، واحتمال أن يكون الشهر المقبل مفصلياً.

*بلبلة.. وربما أكثر

إجراء قضائي من دون مسوّغ قانوني ساهم في توتير الأجواء وخلق بلبلة وربما أكثر في الأسبوع المقبل.

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