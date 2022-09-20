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أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 20 أيلول 2022
محلي
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الثلاثاء 20 أيلول 2022
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النهار

يكثر الوزراء من السفر للمشاركة في لقاءات ومؤتمرات لا تحقق اي نفع للبلد بل تزيد الاعباء على الخزينة العامة

تتوالى لقاءات تكتل نيابي وسطي بعيداً عن الإعلام في ظل نقاش مستفيض للموازنة والموقف منها من خلال تمنيات ورغبة رئيس التكتل

يتابع حزب ممانع عن كثب الاستعدادات للقاء دار الفتوى السبت في ظل شائعات عن ان الرئيس السنيورة هو الذي صاغ مسودة البيان الختامي الامر الذي اعتبره قريبون من دار الفتوى محاولة مبكرة للتشويش على اللقاء ودفع البعض الى عدم المشاركة به

يُنقل أن موقف وزير سابق ومصرفي كان الأبرز اذ وضع الأمور في نصابها حيال خلفيات ما جرى، وابدى تفهّمه للمودعين راسماً خريطة طريق لكل ما حدث في هذا الإطار

اللواء

أتاحت، حسب دبلوماسي غربي، الخارطة الجديدة لتوزيع القوى والكتل داخل مجلس النواب الفرصة لأكثر من طرف إقليمي ودولي للدخول إلى البازار الرئاسي!

تفاقم الخلاف داخل الجسم القضائي حول عدة نقاط محورية ليس منها فقط فض الاعتكاف والقبول بالعرض المالي المطروح لتحسين الرواتب.

نُصح مسؤول حكومي بترك تسمية الوزراء المسيحيين أو المستبدلين لمرجع كبير مقابل التراجع عن فكرة الـ6 وزراء!

الجمهورية

يجري الحديث عن نشاط متقدّم لدولة خليجية بعد إعلان دولة خليجية أخرى انكفاءها عن لبنان.

أكد مطلعون أن أحد النواب الجدد يتولّى دعم جمعية غير سياسية تضغط بأشكال شتى لتحصيل حقوق تخصّ المنتمين اليها.

تبلّغ مسؤولون عن قطاع حسّاس يعاني من أزمة وجود من موظفين فيه الإستعداد لمواجهة داخلية بعد تقليص رواتبهم.

نداء الوطن

تردَّد أن النائبة السابقة بهية الحريري غادرت الى قطر برفقة نجلها نادر في زيارة استمرت ٣ ايام بقيت طي الكتمان.

توقفت مصادر أمنية عند متابعة قيادة الجيش عمليات البحث عن بعض تجّار المخدّرات ومن بينهم جماعة نوح زعيتر وأبو سلة من دون التوقف عند التهديدات التي وجّهها بعضهم إلى ضباط في الجيش وإلى قيادته. وتساءلت هذه المصادر عمّا إذا كان المطلوب من القيادة إقفال بعض المعابر الحدودية إلى سوريا التي يستعملها الفارّون ومن بينهم ابن نوح زعيتر الذي أصيب في كمين وتمكّن من الفرار. ويُذكر أنّ الجيش كان أوقف في31 تموز الماضي علي ابن نوح زعيتر في منطقة كفرذبيان.

علم أن جمعية المصارف تتّجه إلى الاستمرار في الاقفال بعد يوم الأربعاء احتجاجاً على عدم اتخاذ اجراءات جدية لحماية الفروع والمقرات الإدارية.

الأنباء

مهمة من المتوقع انجازها قريباً لن تشهد على أكثر من بعض التعديلات الطفيفة ليس الا.

مرجعية رسمية تبقي الباب مفتوحاً أمام أي مخرج حكومي من خلال تأخيره خطوة أخرى من صلاحياته.

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