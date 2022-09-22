أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 22 ايلول 2022

النهار
عُلم أن وزيراً سابقاً ومعاوناً سياسياً لأمين عام حزب ممانع، ساهما في حصول لقاء سياسي طويل جمع الأمين العام ورئيس الحزب.
يتجنّب أكثر من نائب في تكتل نيابي موالٍ للعهد، التطرّق إلى الاستحقاق الرئاسي المقبل.
الجمهورية
إعتبر بعض المراقبين أن التدابير الأمنية والعمليات المرتبطة بها في منطقة حدودية تتم بغطاء سياسي وشعبي ظهرت نتائجه على الأرض.
أبدى رئيس دولة عربية خلال استقباله وزراء الإعلام العرب تعاطفه مع عرض وزير الإعلام اللبناني لجهة ضرورة دعم لبنان في هذه المرحلة وحل قضية النازحين.
رشح من دوائر متابعة لمجريات إستحقاق داهم أن هناك ضغوطاً داخلية وخارجية لإتمامه في موعده الدستوري لتجنيب البلاد أي فوضى.
اللواء
يُنقل عن دبلوماسي لبناني في نيويورك أن دولة إقليمية لديها طموح بالإنضمام إلی نادي الدول المعوّضة للطاقة الروسية إلى أوروبا..
تراجعت العلاقة إلى درجة الفتور بين حزب وسطي وآخر يميني، على خلفية التباين تجاه مقاربة استحقاق في الواجهة!
قيل إن 3 مرشحين للرئاسة في جعبة مرجع وازن، يتكتم عليها، وهي من خارج الأسماء المتداولة!
نداء الوطن
في ظل استمرار انقطاع الكهرباء بصورة شاملة في كل لبنان اقترح بعض المراقبين تبديل اسم وزارة الطاقة ليصبح وزارة المولدات الكهربائية التي تتولى عمل الوزارة.
توقعت مصادر قضائية ألّا تتم موافقة مجلس القضاء الأعلى على تسمية القاضية سمرانده نصار كمحققة عدلية في قضية تفجير مرفأ بيروت إلى جانب القاضي طارق البيطار، لأن هناك اعتراضاً على الإسم أولاً ولأنه لم يتم التوافق على المهام التي ستوكل إلى المحقق، بحيث كان يريد مجلس القضاء الأعلى حصرها بالحالات الإستثنائية والمرضية وربما لم يعد يقبل حتى بهذا الأمر.
الأنباء
مرة جديدة يتم استخدام ضائقة اللبنانيين المعيشية والحياتية واستغلالها في وعود ليست الا فقاعة صابون.
أحد الوجوه الذي لم يحالفه الحظ انتخابياً عاد ليظهر اعلامياً من دون الكشف عن برنامجه وغايته المستقبلية.
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