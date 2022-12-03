أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 3 كانون الأول 2022

النهار
يكشف احد المعنيين بملفات تحركت في الأسابيع الأخيرة عن معطيات مثبتة قدمت الى من يعنيهم الامر في شأن التدخلات والضغوط التي مورست لتشويه سمعة خصوم او أشخاص مستقلين لا يرتمون باحضان المتدخلين
لوحظ أن وزيراً سابقاً في الجنوب لم يعلّق أو يدخل في أي مساجلات أو مواقف بعد الطعن الذي قدمه ضد خصمه، ما ترك ارتياحاً قضائياً ولدى أبناء منطقته وطائفته ورجال الدين والمشايخ.
يقول نائب مخضرم في مجالسه أن اعلان العقوبات على “حزب الله” والمقربين منه من واشنطن وتزامنه مع انعقاد لقاء الرئيسين الأميركي والفرنسي له دلالات كثيرة رئاسياً وسياسياً.
نداء الوطن
يقول بعض المتابعين إنّه رغم استعادة الأحزاب التقليدية بعضاً من وهجها، إلّا أنّ التحضيرات للانتخابات البلدية، تحصل على قاعدة عائلية – محلية بامتياز، وقد تسبق تحالفاتها، تقليعة الماكينات الحزبية، هذا اذا جرت الانتخابات في موعدها.
يتردد أنّ حزباً بارزاً حرص على توضيح موقفه أمام مرجع غير مدني، بأنّه غير مقصود بأي انتقاد جاء على لسان مسوؤل كبير في الحزب.
كلفت مرجعية دينية شخصية مدنية لإعادة غربلة الأسماء المرشحة للرئاسة فحاولت استشارة القوى السياسية التي تدور في فلكها، إلا أنّ معظم هؤلاء أحجم عن تقديم أي اسم.
اللواء
لن تكترث عواصم خارجية بالخلاف الذي بدأه تيار سياسي بمواجهة عقد جلسات للحكومة، باعتبار أن الجلسات شأن داخلي لبناني.
استطلعت جهات معنية الوزراء واحداً واحداً قبل تحديد موعد في ما خصَّ عقد جلسة لمجلس الوزراء، فكانت الأكثرية مع هذا الخيار.
لن تسلّف كتلة نيابية مناهضة لكتلة منافسة الفريق الذي تنتمي إليه أي موقف داعم في ما خصَّ العزف على الوتر الطائفي.
الجمهورية
تلقّى أحد الأحزاب مبالغ مالية بالعملة الصعبة من عدد من بلدان الإنتشار وبلدان أخرى تحت عنوان دعم العائلات المحتاجة في الأعياد.
لاحظت جهات دبلوماسية عودة اهتمام دولة كبرى بالوضع اللبناني أكثر من ذي قبل، رداً على التحرّك الإعلامي والاجتماعي لسفارة إحدى الدول المدعومة من إحدى السفارات الغربية.
عُلم أنّ التواصل بين جهة سياسية فاعلة ومرجعية غير مدنية بلغت مراحل متقدمة على مستوى الحوار بينهما.
الأنباء
موقف فريق سياسي تجاه خطوة سياسية جاء أقل بكثير من التصعيد الذي لوّح به في السابق.
خطوة مالية ناقصة يبدو أنه سيعاد النظر بها بعد سلسلة انتقادات كبيرة.
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