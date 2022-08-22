أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 22 آب 2022

الاخبار
ـ جعجع يهاجم القضاء العسكري “احترازياً”
في زيارته الأخيرة للديمان في 7 آب الجاري، كان لافتاً شن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع هجوماً على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والمطالبة بتنحيته، على خلفية قضية راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والأراضي الأردنية المطران موسى الحاج. مثلما كان لافتاً قبل ذلك وصف النائبة ستريدا جعجع عقيقي بـ”الخائن”. مصادر مطّلعة أكّدت أن جعجع يستغل قضية المطران لزيادة “النقمة المسيحية” على عقيقي، بعدما أثارت حفيظته مراسلة من القضاء العسكري، بتاريخ 19 تموز الماضي، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان تطلب الاطّلاع على الإجراءات المتخذة حول المتهمين المتوارين في ملف مجزرة الطيونة (من ضمنهم جعجع) واتخاذ ما يلزم في حقهم. وربطت مصادر قضائية هجوم جعجع على القضاء العسكري أخيراً برغبته في تكبير النقمة وتجييرها استباقاً لأي إجراء مقبل قد يطاله، وخصوصاً بعدما ثبتَ لدى القضاء العسكري تأمينه الحماية لمجموعة من المطلوبين القواتيين، ومع رغبة القضاء في استكمال الملف للنهاية. وكان عناصر من القوات اللبنانية قد ارتكبوا المجزرة عندما أطلقوا ومعهم عناصر من الجيش النار على متظاهرين احتجاجاً على مسار التحقيق في ملف انفجار المرفأ، في تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء. وقد طلب القضاء العسكري الاستماع إلى جعجع بصفة شاهد، إلا أنه لم يحضر بعدما أُبلغ لصقاً بموعد الجلسة. وأدّت اتصالات وضغوط سياسية إلى صرف القضاء العسكري النظر عن الاستماع إليه، رغم أنّ تحقيقات استخبارات الجيش أشارت إلى دور ما لقائد القوات في المجزرة من خلال عاملين في أمنه الخاص ومكتبه في معراب.
ـ … ويهيّئ لهجوم على الأمن العام؟
أكّدت مصادر مطلعة أن حزب القوات اللبنانية يهيّئ لشنّ حملة ضد جهاز الأمن العام تحت عنوان الدفاع عن حقوق المسيحيين، على خلفية قضية راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والأراضي الأردنية المطران موسى الحاج. وكان الجيش الإلكتروني التابع للقوات قد استغلّ أخيراً إجراءً إدارياً يسمح بالتجديد اليدوي لجوازات زوار الأماكن المقدسة في العراق حصراً للهجوم على الأمن العام واتهامه بالطائفية، علماً بأن الإجراء مرتبط بقبول البلد المستقبل للزوار بهذا الإجراء وليس بالدولة اللبنانية.
ـ قارب هجرة جديد من المنية
لم تمنع مأساة غرق مركب يقلّ مهاجرين قبالة طرابلس في نيسان الماضي، الراغبين في الهجرة من تكرار التجربة رغم احتمال التعرض لمصير مماثل. فقد أبحر ليل السبت الماضي مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين من محلة عرمان على شواطئ المنية، وعلى متنه حوالي 65 شخصاً من بلدات ببنين والعبدة والقرقف ووادي الجاموس في عكار. وأفاد مصدر أمني “الأخبار” بأن عدداً من الركاب تواصلوا مع ذويهم وأعلموهم بأنهم اجتازوا المياه الإقليمية اللبنانية، لكنهم لا يملكون وقوداً كافياً للوصول الى الشواطئ الإيطالية.
صحيفة البناء
ـ كواليس
قال مصدر على صلة بملف التفاوض بترسيم الحدود البحرية إن لبنان سيطلب في حال حمل الوسيط الأميركي عرضاً بتأجيل الترسيم وتأجيل الاستخراج من كاريش حتى مهلة أقصاها نهاية العام رسالة ضمانات أميركية تتضمن دعوة الشركات العالميّة ببدء العمل فوراً خصوصاً في البلوك 4 والبلوك 9.
ـ خفايا
قالت مصادر إعلامية روسية إن أصابع الاتهام في اغتيال ابنة المفكر الروسي الكسندر دوغين تتجه نحو الموساد الإسرائيلي بعدما اتهم الإسرائيليون دوغين بالوقوف وراء قرار حظر الوكالة اليهودية في روسيا وبعد دعواته المتكررة للقيادة الروسية لمواقف حاسمة من الغارات الإسرائيلية على سورية.
صحيفة الجمهورية
ـ حزب عريق تتمادى فيه شائعات وتعصف به خلافات تعاني قيادته لإبقائها طي الكتمان.
ـ عُلم أن وزيراً لجأ قبل أيام الى شراء كمية من المازوت على نفقته الخاصة لتشغيل وزارته بالحد الأدنى بعد نفاد هذه المادة.
ـ نقل وزير عن أحد المراجع أن مسألة ضرائبية مطروحة ستأخذ بعض الوقت قبل إقرارها حتماً.
صحيفة اللواء
ـ تجري محاولات على أكثر من صعيد لإعادة تعويم نادي رؤساء الحكومات، ولكنها لم تصل بعد إلى الخاتمة السعيدة!
ـ تبين أن مطالب باسيل في التركيبة الحكومية العتيدة أجهضت “التقدم” الذي تحقق في لقاء عون وميقاتي الأخير، وأعادت الأمور إلى نقطة الصفر!
ـ تداوُل بعض الأسماء في البورصة الرئاسية شجّع عدداً منهم للقيام بزيارات إلى مرجعيات روحية وفعاليات سياسية وشرح خططهم للخروج من دوامة الإنهيارات الراهنة!
صحيفة النهار
ـ سخر وزير ونائب سابق من كلام لوزير الاتصالات يؤكد فيه اصراره على قطع الانترنت غير الشرعي قائلا: تأخر كثيرا وليسأل الذين جربوا قبله ماذا حلَ بهم؟
ـ يتم التداول عبر تطبيق واتساب بكلام منسوب الى نائب سابق وتتوالى عليه الردود اللاذعة من دون الرجوع الى مصدر الخبر الذي يبين ان المتداول مختلق.
ـ يسمع في مناطق جنوبية اصوات قذائف وهدير دبابات يعتقد انه صادر من مخيمات للتدريب استعدادا لاي مواجهة مع اسرائيل.
ـ يلاحظ انكباب معظم الأحزاب على معالجة الواقع الإغترابي، الذي أثبت دوره في الإنتخابات النيابية الأخيرة.
صحيفة نداء الوطن
ـ علم ان النيابة العامة المالية أوقفت عدداً من موظفي وزارة المالية بينهم مسؤولة إدارية كبيرة في قضية تقاضي عمولات من مستشفيات وأطباء لقاء صرف حوالاتهم من الخزينة، ولم يعرف ما إذا كانت استقالة مديرة الخزينة ومفوضة الحكومة في مصرف لبنان قبل اسابيع لها علاقة بهذه التحقيقات في هذا الملف.
ـ رفض مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة تغطية المرضى في المستشفيات وتقديمات فرع ضمان المرض والامومة وقرر بالمقابل دفع تعويض أتعاب حضور الجلسات لاعضاء مجلس الادارة بالاضافة الى بدل انتقال يوازي تنكة بنزين عن كل جلسة بناء على اقتراح من عضو في المجلس.
ـ اعتبر مرجع سياسي كبير في مجلس خاص ان سقف توقعات اللبنانيين للاستحقاق الرئاسي بات متواضعاً، فقط المطلوب “رئيس بيمشي على إجريه وعقلو براسو
صحيفة الأنباء
*سجال غير بريء
سجال غير بريء بالتزامن مع الحديث عن استحقاق كان يمكن أن يبصر النور.
*انكفاء
لوحظ أن شخصية سياسية طامحة انكفأت قليلاً بعدما كانت كثّفت من حراكها مؤخراً
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